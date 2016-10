DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Streit im Salon. Monsieur le Violon contre Madame la Viole Merken "Verteidigung der Viola da gamba gegen die Übergriffe der Violine und die Anmaßung des Violoncellos", so der Titel einer unterhaltsamen Streitschrift aus dem Jahr 1740. Ihr Verfasser, der Jurist Hubert Le Blanc, macht sich darin zum Verteidiger eines Instrumentes, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich auf eine über 100-jährige erfolgreiche Karriere zurückblicken kann und in der "besseren Gesellschaft" den (musikalischen) Ton angibt: der Viola da gamba. Aus Italien droht ihr Konkurrenz. Das Violoncello und vor allem die Violine machen ihr die Vorrang­stellung streitig. In seiner Abhandlung lässt Hubert Le Blanc die Viola da gamba, alias Madame la Viole, auf die Violine, alias Monsieur le Violon, treffen und verwickelt sie in einen heftigen Streit darüber, wer von beiden das vollkommenere Instrument ist und Musiker und Publikum mehr entzückt. Madame de Viole argumentiert mit ihrem eleganten Spiel und silbrigen Klang sowie mit der intimen Atmosphäre ihres Vor­trags, die vor allem in kleineren Räumen zur Geltung kommt. Monsieur le Violon trumpft - nicht sehr gentlemanlike - mit seiner klanglichen Brillanz, seiner Virtuosität und seinem kräftigen Ton auf, mit dem er sich in den neu aufkommenden öffentlichen Konzertsälen her­vorragend profilieren kann. Die Auseinandersetzung zwischen Madame la Viole und Monsieur le Violon steht zugleich auch für die musikalisch-stilistische Kontroverse der Zeit zwischen dem französischen Geschmack mit seinen Suiten, Piecen und Charakterstücken und dem neuen italienischen Sonaten- und Konzertstil. In Google-Kalender eintragen