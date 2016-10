DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Endstation" Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré Merken Mathematiker Frayne ist mit geheimen Staatsangelegenheiten betraut und gewohnt, allein zu reisen. Doch der junge Geist­liche Bagley setzt sich zu ihm ins Abteil. Im Nachtexpress von Edinburgh nach London beginnt zwischen beiden ein drama­tischer Schlagabtausch. Sie belauern sich, fragen sich aus, geben in ihren Gesprächen Terrain preis und ziehen sich wieder zurück. Die Doppelwelt der Agenten in einem subtilen psychologischen Kammerspiel. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Matthias Haase, Dieter Ranspach Regie: Irene Schuck