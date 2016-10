DR Kultur 13:30 bis 14:00 Sonstiges Länderreport Weniger Welthandel - Starke Konkurrenz. Sorge in Hamburg und Bremerhaven um die Zukunft von Hafen und Werft Merken Kreuzfahrtboom und immer mehr Containerriesen - eigent­lich haben Werften und Häfen in Deutschland eine rosige Zukunft. Nicht alle - und nicht an der Nordsee. So macht sich in Hamburg der zurückgehende Welthandel inzwischen bemerk­bar. Zudem rüstet die Konkur­renz auf, Rotterdam hat gerade neue Terminals gebaut. Und die Hansestadt wartet noch immer auf die Elbvertiefung. Gleich­zeitig kämpft die Lloyd-Werft in Bremerhaven um Aufträge. Die Hoffnungen, wenigstens einen der neuen Kreuzfahrtdampfer bauen zu können, haben sich zerschlagen. Das Geschäft machen andere, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. In Google-Kalender eintragen