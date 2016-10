DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Merken <bk>Lili Boulanger: "La source" für gemischten Chor und Klavier; "Les sirenes" für Sopran, gemischten Chor und Klavier; "Pendant la tempete" für Männerchor und Klavier; "Sous-bois" für gemischten Chor und Klavier; "Renouveau" für Sopran, Alt, Tenor, gemischten Chor und Klavier <ek><bk>Max Reger: "Der Einsiedler" für Bariton, gemischten Chor und Klavier <ek><bk>György Ligeti: "Éjszaka" (Nacht) für gemischten Chor a cappella; "Reggel" (Morgen) für gemischten Chor a cappella <ek><bk>Arnold Schönberg: "Schein uns, du liebe Sonne" für gemischten Chor a cappella <ek><bk>Paul Hindemith: "Six Chansons" für gemischten Chor a cappella <ek><bk>Frederick Delius: "To be Sung of a Summer Night on the Water" für achtstimmigen gemischten Chor a cappella <ek><bk>Lili Boulanger: "Soir sur la plaine" für Sopran, Tenor, gemischten Chor und Klavier; "Hymne au soleil" für Alt, gemischten Chor und Klavier (RIAS-Kammerchor; Philip Moll, Klavier; Leitung: Michael Alber) In Google-Kalender eintragen