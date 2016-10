DR Kultur 07:30 bis 08:00 Sonstiges Kakadu für Frühaufsteher Erzähltag Kati Obermann: "Ein ehrlicher Schwindler" Merken So ein Mist aber auch. Dass ihn seine Idee, wie er sein Taschengeld aufbessern könnte, auf die Polizeiwache bringen würde, damit hat Gustav nicht gerechnet. Dabei hat er doch gar nichts Schlimmes getan. Er hat für das Geld wirklich gearbeitet, hat Regale aufgefüllt im Discounter. Dummerweise wollten die in dem Markt nur Praktikanten einstellen, die mindestens vierzehn Jahre alt sind. Also hat Gustav sich eben etwas älter gemacht. Es waren auch alle zufrieden mit ihm, er sollte sogar am Tag darauf wiederkommen. Doch damit fing der Schlamassel an. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Jährling Gäste: Gäste: Tilmar Kuhn (Es liest)