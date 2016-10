Super RTL 12:00 bis 12:25 Trickserie Sally Bollywood Das schwarze Schaf / Das Geisterhaus F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sally und Doowee wollen sich eine Pause vom Detektiv-Alltag gönnen und nehmen einen Ferienjob auf dem Jahrmarkt an. Allerdings treibt sich auf dem Jahrmarkt ein gemeiner Dieb herum und dem SBI bleibt nichts anderes übrig, als sofort die Ermittlungen aufzunehmen. 2. Geschichte: Blake bittet das SBI um Hilfe. Er hat im Nachbarhaus ein Gespenst gesehen und hat nun schreckliche Angst. Sally und Doowee machen sich direkt auf den Weg in das vermeintliche Geisterhaus und begeben sich dort auf Spurensuche. Dabei stoßen die Ermittler tatsächlich auf einen Geist und bekommen es selbst mit der Angst zu tun. Können sie den Fall trotzdem lösen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6