Super RTL 22:15 bis 23:20 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Weißmann vs. Cera / Faulhaber D 2009 Stereo HDTV Merken In Andernach brennt die Luft im Nachbarschaftsstreit zwischen den Familien W. und F./C. Denn dort hat sich seit sieben Jahren der Traum vom friedlichen Eigenheim für die Familie W. ausgeträumt. Verantwortlich dafür machen die ehemaligen Konditoreibesitzer ihre Nachbarn. Zwischen den Nachbarsfamilien ist ein erbitterter Streit entbrannt. Familie W. beschwert sich über Grillzeiten und geräucherte Wäsche, nächtlichen Lärm, um über den Zaun geworfenen Müll und Bälle. Beleidigungen stehen auf der Tagesordnung. Auch Nachbar Erik K. ist den W.'s ein Dorn im Auge. Die Familie ist überzeugt, sein Kompost ist der Auslöser für eine regelrechte Rattenplage. Auch für die Mietergemeinschaft F./C. gibt es Grund zur Aufregung. Schuld daran sind die überwachsenden Riesentannen der Weißmanns, die nicht nur hoch in den Himmel, sondern auch meterweit in ihren Garten herüber ragen. Der Streit um die Tannen eskaliert, als Frau W. ihren Nachbarn Säge schwingend auf der Leiter beim Kürzen der Äste erwischt. Verhärtete Fronten im Nachbarschaftsstreit in Andernach - eine echte Herausforderung für Rechtsanwalt und Mediator Ernst Andreas Kolb. Der will die verfeindeten Parteien an einen Tisch bringen, um einen Waffenstillstand zu erwirken. Zur Unterstützung hat sich der Mediator einen Kammerjäger und einen Baumgutachter an die Seite geholt. Hat Herr K. tatsächlich eine Rattenplage ausgelöst? Ist durch die Beschneidung der Bäume ein Schaden entstanden? Und wenn ja, wer soll den bezahlen? Punkte, die geklärt werden müssen, wenn wieder ein dauerhaft friedliches Miteinander in Andernach herrschen soll. Doch wird Ernst Andreas Kolb es nach den heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Familien wirklich schaffen, die verfeindeten Parteien an einen gemeinsamen runden Tisch zu holen und den Streit zu schlichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit

