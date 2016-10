Super RTL 12:00 bis 12:25 Trickserie Angelo! Wer zuerst kommt, sitzt zuerst / Fahrerlos CDN, F, GB 2015 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: An keinem anderen Tag rasen die Schüler so schnell ins Klassenzimmer wie am ersten Morgen des Schulhalbjahr: Denn jeder darf sich seinen Sitzplatz fürs nächste halbe Jahr selbst aussuchen. Angelo wird in diesem Jahr von Becky ausgetrickst und beommt den schlimmsten Platz von allen. Er versucht alles, diesen Platz wieder loszuwerden, doch niemand möchte freiwillig mit ihm tauschen. So entsteht ein blühender Sitzplatzhandel und Angelo nimmt einiges auf sich, um wieder an dem Tisch neben seinen Freunden sitzen zu können. 2. Geschichte: Damit Angelo endlich nicht mehr von Dad als Chauffeur abhängig ist, soll Elena sobald wie möglich den Führerschein machen. Das findet zumindest Angelo. Doch seine Schwester sieht das ein bisschen anders und muss erst dazu überredet werden, für den Führerschein zu lernen und Fahren zu üben. Und noch dazu ist sie nicht gerade eine begabte Fahrerin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6