sixx 09:35 bis 10:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Schwelle zum Jenseits USA 2008 16:9 HDTV Jim ist gestorben. Für Melinda bricht eine Welt zusammen. Doch Jims Liebe ist so groß, dass er seinen Geist in einen toten Körper fahren lässt. Doch als der aufwacht, kann er sich nicht an Melinda erinnern Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Christoph Sanders (Ned Banks) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Kurt Caceres (Det. Carl Neely) Thomas F. Wilson (Tim Flaherty) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: John Gray Drehbuch: John Gray Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12