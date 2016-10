sixx 03:35 bis 04:05 Comedyserie Sex and the City Nicht davonlaufen USA 2002 Merken Carrie ist glücklich, da sie einen ersten Auftrag von der Vogue bekommen hat. Ihr erster Artikel wird aber von der Redakteurin Enid kritisiert. Richard, Samanthas Freund, wünscht sich zum Geburtstag einen Dreier mit einer 21-Jährigen. Charlotte will für Miranda eine Babyparty organisieren, obwohl dies immer noch nicht ganz einfach für sie ist, da sie sich selbst so sehr wünscht, schwanger zu werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Candice Bergen (Enid Mead, Vogue) Ron Rifkin (Julian Fisher) James Remar (Richard Wright) Originaltitel: Sex and the City Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Darren Star, Allan Heinberg, Candace Bushnell Kamera: Michael Spiller Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12

