sixx 15:40 bis 16:35 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Die Dämonenfalle USA 2000 Prue ist der festen Überzeugung, dass ein Dämon in ihr Haus eingebrochen ist. Doch in ihrer Falle verfängt sich der Anwalt Cole Turner. Dass dieser ein Dämon ist, der sie töten soll, wissen die Schwestern nicht. Außerdem verliebt er sich unsterblich in Phoebe und weicht von seinem eigentlichen Plan ab Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Dorian Gregory (Morris) Brian Krause (Leo) Julian McMahon (Cole Turner) Boti Bliss (Abbey) Originaltitel: Charmed Regie: Perry Lang Drehbuch: William Schmidt Kamera: Rick F. Gunter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 6