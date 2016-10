sixx 12:35 bis 13:35 Dokusoap Der Hundeflüsterer USA 2006 16:9 HDTV Merken Kim Strother führt ein glamouröses Leben in Manhattan. Ihr einziges Problem ist das Verhalten ihres Yorkshire Terriers Moose. Wenn sie mit ihm Gassi geht, müssen sich die New Yorker in ihren Häusern verbarrikadieren. Der Hund bellt, beißt, keift und ist keinem Zweibeiner wohlgesonnen. Kim ist am Ende ihrer Kräfte und beauftragt den Hundeflüsterer Cesar, um den unbändigen Moose zu zähmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer