DR Kultur 22:00 bis 23:00 Sonstiges Die besondere Aufnahme Der Pianist Piero Lo Faro Dass die Musiköffentlichkeit den italienischen Pianisten Piero Lo Faro nicht kennt, liegt an seiner Zurückgezogenheit: Lo Faro, der am 23. Oktober 2013 verstarb, konzertierte sehr selten - widmete sein Leben aber der Musik von Ravel und Debussy. Als Schüler von Vlado Perlemuter und durch die Zusammenarbeit mit Victor de Sabata, der seine letzten Lebensjahre in Lo Faros ligurischem Haus verbrachte, knüpft Lo Faro stilistisch an die nobel-sentimentale Klaviertradition des frühen 20. Jahrhunderts an. In dieser Sendung werden unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Nachlass des Pianisten zu hören sein.