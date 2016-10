DR Kultur 19:05 bis 22:00 Oper Otto Nicolai: "Il templario" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Clémentine Margaine (Rebecca, Mezzosopran), Kristiane Kaiser (Rovena, Sopran), Juan Diego Flórez (Vilfredo d'Ivanhoe, Tenor), Luca Salsi (Briano de Bois-Guilbert, Bariton), Adrian Sâmpetrean (Cedrico il Sassone, Bass), Franz Supper (Isacco, Tenor), Armand