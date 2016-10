DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Prominente zu Gast. Erich Loest diskutiert mit Berliner Schülern Merken Im März 1981 war der 1926 in Mittweida geborene und am 12.9.2013 in Leipzig gestorbene Schriftsteller Erich Loest in die Bundesrepublik übergesiedelt. Im Gespräch mit Berliner Schülern berichtet Loest über seine Jugend im Nationalsozialismus, das Leben in der DDR und eine sieben Jahre währende Haft in Bautzen, sowie die Motive seines abermaligen Anfangs im Westen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth