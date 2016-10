Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Eva-Maria Götz: Europa und die Flüchtlingskrise. Kulturwissenschaftliche Neuerscheinungen anlässlich der Frankfurter Buchmesse / Andreas Beckmann: Gleichberechtigte Quellen oder reine Illustration? Eine Tagung in Potsdam über die Bedeutung historischer Gegenständen in der Zeitgeschichte / Peter Leusch: 60 Jahre Aufstand in Ungarn. Wissenschaftler diskutieren in Berlin über die Ereignisse des Jahres 1956 und die Folgen für Ostmitteleuropa / Isabel Fannrich: Tatsächlich gleichberechtigt? Aktuelle Untersuchungen zur Situation der Frau in der DDR Merken Eva-Maria Götz: Europa und die Flüchtlingskrise. Kulturwissenschaftliche Neuerscheinungen anlässlich der Frankfurter Buchmesse / Andreas Beckmann: Gleichberechtigte Quellen oder reine Illustration? Eine Tagung in Potsdam über die Bedeutung historischer Gegenständen in der Zeitgeschichte / Peter Leusch: 60 Jahre Aufstand in Ungarn. Wissenschaftler diskutieren in Berlin über die Ereignisse des Jahres 1956 und die Folgen für Ostmitteleuropa / Isabel Fannrich: Tatsächlich gleichberechtigt? Aktuelle Untersuchungen zur Situation der Frau in der DDR In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Roehl