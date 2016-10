Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Musikforum Der Name ist Programm. 30 Jahre Ensemble Aventure Merken Seit seiner Gründung 1986 im Umfeld der Freiburger Hochschule für Musik, zielt das Ensemble Aventure auf Verbindungen zwischen Avantgarde und Tradition. Als Formation mit 15 Musikern begibt man sich in der Programmierung vor allem auf die Suche nach Vergessenem, Verdrängtem und Unbekanntem. Dabei fällt der Blick in starkem Maße auch auf außereuropäische Kompositionswelten. Neben zahlreichen Auftritten mit dramaturgisch ausgeklügelten Projekten und Konzerten sind inzwischen über 20 CD-Produktionen entstanden, die zeitgenössisches Musikgeschehen beleuchten. In Google-Kalender eintragen