Deutschlandfunk 17:30 bis 18:00 Sonstiges Kultur heute Berichte, Meinungen, Rezensionen U.a.: Liebeserklärung an die Italienerinnen. Tobias Kratzer inszeniert in Weimar Rossinis "Italienerin in Algier" Merken U.a.: Liebeserklärung an die Italienerinnen. Tobias Kratzer inszeniert in Weimar Rossinis "Italienerin in Algier" In Google-Kalender eintragen