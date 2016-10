Deutschlandfunk 15:05 bis 16:00 Sonstiges Rock et cetera Gospel in der Rockgarage. Die US-Band Seratones Merken Die Seratones kombinieren raue Rock-Riffs im Stil der späten 60er-Jahre mit mitreißenden Melodien der Sängerin AJ Haynes. Deren Stimme konnte sich schon in ihrer Kindheit im Gospelchor durchsetzen - ohne Mikrofon. Schon ein Jahr nach Gründung der Band Anfang 2014 bot ihnen Fat Possum Records einen Vertrag für drei Alben an. Ein ziemliches Kompliment von einem Label, das einst die ersten Platten der erfolgreichen Roots-Rocker Black Keys veröffentlicht hat. Im Mai dieses Jahres erschien dann das abwechslungsreiche Debütalbum der vier Musiker aus Shrevenport, Lousiana, im August begeisterte die Band im Rahmen ihrer allerersten Europa-Tournee auch das Publikum. In Google-Kalender eintragen