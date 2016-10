Deutschlandfunk 13:30 bis 15:00 Sonstiges Zwischentöne Musik und Fragen zur Person Merken Herting, Jahrgang 1954, studierte an der Hochschule für Musik und Tanz seiner Heimatstadt. Der Jazz-Pianist begann schon früh als Produzent zu arbeiten. Herting produzierte mit "New York - Rio - Tokyo" den Welthit der Gruppe "Trio Rio" und schrieb Musik für Hörspiel, Schauspiel und Film. Er arbeitete als Arrangeur und Komponist für die WDR Big Band. Bemerkenswert war seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Altsaxofonisten Charlie Mariano. Auch als musikalischer Leiter für die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" agierte Herting, der darüber hinaus mit BAP-Chef Wolfgang Niedecken und der WDR Big Band das Album "Niedecken Köln" aufnahm. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Langer Gäste: Gäste: Mike Herting (Musiker)