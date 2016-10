Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Slow Food, Slow Italy. Wie eine Feinschmeckerbewegung die Gesellschaft umkrempelt Merken Es ist eine Revolution. Eine langsame Revolution, die nach den Kochtöpfen auch die Herzen der Italiener erobert. Sie begann 1986 mit dem Plan für ein Fastfood-Restaurant direkt an der Spanischen Treppe in Rom. Da sagten Carlo Petrini und ein paar Freunde: "Basta, wir haben es satt!" Sie gründeten Slow Food als bewusste Gegenbewegung zur schnellen, gedankenlosen Nahrungsaufnahme. Italien, das Land des guten Geschmacks, sollte seine Esskultur pflegen und nicht amerikanisieren und verburgern. 30 Jahre später ist biologischer Anbau die Wachstumssparte in der Landwirtschaft und Trends wie saisonale Küche, bewusstes Essen und Nachhaltigkeit längst im Alltag angekommen. Für den Zukunftsforscher Matthias Horx ist Slow Food ein Megatrend, der unsere Zukunft prägen wird. Vor allem aber ist Slow Food eine typisch italienische Geschichte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Katrin Michaelsen