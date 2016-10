ORF 2 11:50 bis 12:35 Unterhaltung Am Schauplatz Gericht Zweifel am Testament A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Manchmal gibt es bei der Testamentseröffnung für die Verwandten eine böse Überraschung, denn sie wurden übergangen. Plötzlich tauchen neue Erben auf, mit denen niemand gerechnet hat. Der Film dokumentiert drei Fälle, in denen übergangenen Erben behaupten, dass der letzte Wille einer Erblasserin manipuliert wurde. Das Datum passt nicht, die Unterschrift ist seltsam und der Inhalt stimmt nicht mit dem angeblichen Willen der Toten überein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Schauplatz Gericht