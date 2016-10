ORF 2 00:40 bis 02:15 Krimi Der Bulle von Tölz: Zirkusluft D 2002 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Bei Ermittlungen zum Mord an dem reichen Bauern Johann Kiening trifft Kommissar Benno Berghammer seine alte Liebe Madeleine wieder. Die Dompteurin, die in einem kleinen Wanderzirkus arbeitet, war seit Jahren mit Kiening liiert und wollte ihn jetzt heiraten. Doch ihr 16-jähriger Sohn Leo konnte Kiening nicht ausstehen. Hat der Bursche den Bauern erstochen? Benno fühlt sich etwas befangen, als ihm Madeleine eröffnet, dass Leo sein Sohn ist. Noch dazu, da der Bub ein ausgezeichneter Messerwerfer ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Kommissar Benno Berghamme) Katerina Jacob (Sabrina) Ruth Drexel (Resi) Ulrike Kriener (Madeleine Gertlach) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Gerd Anthoff (Anton Rambold) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Ulli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12