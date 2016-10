ORF 2 01:00 bis 02:15 Krimi Columbo: Der Schlaf, der nie endet USA 1975 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Psychiater Dr. Collier, der ein von der Universität finanziertes Forschungsprojekt leitet, hat eine Affäre mit der wohlhabenden Nadia Donner, die bei ihm in Behandlung ist. Als deren Ehemann Karl von Dr. Collier den Namen ihres Liebhabers wissen will, verliert der Psychiater die Nerven und bringt ihn um. Um seinen guten Ruf zu bewahren, versucht er, den Mord als einen Raubüberfall zu tarnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) George Hamilton (Dr. Mark Collier) Lesley Ann Warren (Nadia Donner) Stephen Elliott (Carl Donner) Karen Machon (Dr. Anita Borden) Bruce Kirby (Sergeant George Kramer) William Wintersole (Dr. Hunt) Originaltitel: Columbo Regie: Harvey Hart Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Earl Rath Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12