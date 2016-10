BBC Entertainment 23:45 bis 00:40 Sonstiges The Secret of Crickley Hall GB 2012 Merken While her family are terrorised by a ghost, Eve tries to find the reason for the haunting. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Suranne Jones (Eve Caleigh) Tom Ellis (Gabe Caleigh) Douglas Henshall (Augustus Cribben) David Warner (Percy Judd) Sarah Smart (Magda Cribben) Iain De Caestecker (Young Percy) Olivia Cooke (Nancy Linnet) Originaltitel: The Secret of Crickley Hall Regie: Joe Ahearne Drehbuch: James Herbert, Joe Ahearne Musik: Dan Jones