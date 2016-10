BBC Entertainment 12:10 bis 12:55 SciFi-Serie Doctor Who Der feuerrote Schrecken GB 2013 Merken Something ghastly is afoot in Victorian Yorkshire, as bodies are found with waxy, glowing red skin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Diana Rigg (Winifred Gillyflower) Rachael Stirling (Ada Gillyflow) Jenna-Louise Coleman (Clara) Neve McIntosh (Madame Vastra) Dan Starkey (Strax) Catrin Stewart (Jenny Flint) Originaltitel: Doctor Who Regie: Saul Metzstein Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Stephan Pehrsson Musik: Murray Gold