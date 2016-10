BBC Entertainment 12:00 bis 12:45 SciFi-Serie Doctor Who Geisterjagd GB 2013 Merken Something terrifying is hiding in Caliburn House, and the Doctor finds himself part of the ghost hunt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Alex Kingston (River Song) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory) Jenna Coleman (Clara) Jessica Raine (Emma Grayling) Kemi-Bo Jacobs (Hila) Originaltitel: Doctor Who Regie: Jamie Payne Drehbuch: Neil Cross Kamera: Mike Southon Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12