BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Comedyserie Uncle Favourites GB 2014 Merken Sam and Ben hit a snag in their custody battle, someone's got a crush on Errol, and Andy doesn't know how to deal with Joan after 'that night'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Helm (Andy) Nina Toussaint-White (Shelly) Daisy Haggard (Sam) Sandra Maitland (Agnes) Sandra Dickinson (Suzy) Elliot Speller-Gillott (Errol) Nicholas Burns (Ben) Originaltitel: Uncle Regie: Oliver Refson Drehbuch: Oliver Refson, Lilah Vandenburgh