BBC Entertainment 20:00 bis 20:30 Sonstiges Doctors Time Of My Life GB 2015 Merken Sid comes across a young woman who thinks she has just missed out on meeting her soulmate. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Chambers (Dr. Daniel Granger) Elisabeth Dermot Walsh (Dr. Zara Carmichael) Dido Miles (Dr. Emma Reid) Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Laura Rollins (Ayesha Lee) Ashley Taylor-Rhys (Dr. Sid Vere) Sean Browne (Hayden Connor) Originaltitel: Doctors Regie: Elizabeth Newman