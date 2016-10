BBC Entertainment 09:40 bis 10:10 Sonstiges Doctors Conclusions GB 2015 Merken Heston explores uncomfortable territory. Daniel's rage gets the better of him. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Chambers (Dr. Daniel Granger) Elisabeth Dermot Walsh (Dr. Zara Carmichael) Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Laura Rollins (Ayesha Lee) Ian Kelsey (Howard Bellamy) Ashley Taylor-Rhys (Dr. Sid Vere) Sean Browne (Hayden Connor) Originaltitel: Doctors Regie: Elizabeth Newman

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 266 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 119 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 56 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 56 Min.