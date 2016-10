BBC Entertainment 21:45 bis 22:30 Sonstiges Father Brown The Shadow of the Scaffold GB 2014 Merken A convicted killer begs Father Brown to prove her innocence within three days. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Stansfield (Violet Fernsley) Mark Williams (Father Brown) Stuart Laing (Charlie Denham) Susan Brown (Ethel Fernsley) Joe Sims (Wilf Fernsley) Adam Sopp (Archie Fernsley) Tom Chambers (Inspector Sullivan) Originaltitel: Father Brown Regie: Paul Gibson Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12