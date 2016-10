BBC Entertainment 11:40 bis 12:10 Sonstiges Extras Patrick Stewart USA, GB 2005 Merken Thanks to a helping hand from Patrick Stewart of Star Trek, things start to look up for Andy and his useless agent when they get a meeting at the BBC. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ricky Gervais (Andy Millman) Ashley Jensen (Maggie Jacobs) Stephen Merchant (Darren Lamb) Patrick Stewart (Patrick Stewart) Shaun Pye (Greg) Shaun Williamson (Barry) Martin Savage (Damon Beesley) Originaltitel: Extras Regie: Ricky Gervais, Stephen Merchant Drehbuch: Ricky Gervais, Stephen Merchant