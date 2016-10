BBC Entertainment 05:30 bis 06:00 Comedyserie Only Fools and Horses From Prussia with Love GB 1986 Merken When a young pregnant foreign girl seeks refuge in The Nag's Head, Rodney and Del offer to help her out, with unexpected results for Boycie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Buster Merryfield (Uncle Albert Trotter) John Challis (Boycie) Sue Holderness (Marlene) Kenneth MacDonald (Mike Fisher) Erika Hoffman (Anna) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Mandie Fletcher Drehbuch: John Sullivan