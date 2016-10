ORF 1 01:15 bis 03:20 Actionfilm The Amazing Spiderman 2 - Rise of Electro USA 2014 Nach einer Vorlage von Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner, James Vanderbilt Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Spektakuläre Fortsetzung der actionreichen Spider-Man-Neuauflage. Andrew Garfields akrobatische Superheldenkräfte sind erneut gefordert. Jamie Foxx ('Django Unchained') und Newcomer Dane DeHaan bedrohen als Mega-Bösewichte nicht nur New York, sondern haben es auch auf Spider-Mans große Liebe Emma Stone abgesehen. Von Michael Webb visuell atemberaubend inszeniert! Je öfter Peter Parker als Spider-Man New York vor Superschurken rettet, desto mehr Feinde hat er. Um seine große Liebe Gwen vor deren Rache zu schützen, geht er auf Distanz. Da sie sich zu einem Studium in London entschlossen hat, steht Peter vor einer schweren Entscheidung. Als sich 'Oscorp'-Mitarbeiter Max Dillon durch einen Arbeitsunfall zum zerstörerischen Bösewicht Electro und Peters Schulfreund Harry Osborn durch ein Serum in den wahnwitzigen Green Goblin wandeln, spitzt sich die Situation zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Garfield (Spider-Man / Peter Parker) Emma Stone (Gwen Stacy) Jamie Foxx (Electro / Max Dillon) Dane DeHaan (Green Goblin / Harry Osborn) Colm Feore (Donald Menken) Felicity Jones (Felicia) Paul Giamatti (Aleksei Sytsevich) Originaltitel: The Amazing Spider-Man 2 Regie: Marc Webb Drehbuch: Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner Kamera: Dan Mindel Musik: Pharrell Williams, Johnny Marr, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12