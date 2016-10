BBC Entertainment 13:15 bis 13:45 Comedyserie Only Fools and Horses Tea for Three GB 1986 Merken When Trigger's 25-year-old niece comes to visit she is no longer the scruffy young girl Del and Rodney remember, and both take a shine to her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Buster Merryfield (Uncle Albert Trotter) Roger Lloyd Pack (Trigger) Kenneth MacDonald (Mike Fisher) Gerry Cowper (Lisa) Mark Colleano (Andy) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Mandie Fletcher Drehbuch: John Sullivan