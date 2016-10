Zee.One 20:11 bis 22:45 Komödie Liebe auf Umwegen IND 2008 Nach einer Vorlage von Aditya Chopra HDTV 20 40 60 80 100 Merken Raj (Ranbir Kapoor) ist ein wahrer Herzensbrecher: gutaussehend, witzig und ziemlich unerfahren. Auf einem Trip durch die Schweiz erliegt zunächst die süße Mahi (Manissha Lamba) seinem unschuldigen Charme und wird bitter enttäuscht. Etwas später lebt Raj mit dem aufstrebenden Model Radhika (Bipasha Basu) zusammen, die er gedankenlos vorm Traualtar sitzen lässt. Erst die selbstbewusste Taxifahrerin Gayatri (Deepika Padukone) lehrt dem Hallodri eine Lektion: Sie selbst glaubt nicht an Gefühle und hält seinen Avancen stand. Und Raj findet ausgerechnet in ihr seine große Liebe. Die schmerzhafte Zurückweisung schickt Raj auf eine Reise zu den Frauen seiner Vergangenheit - auf die Suche nach Vergebung. Die Shootingstars Ranbir Kapoor (SAAWARIYA) und Deepika Padukone (OM SHANTI OM) sind im wahren Leben schon längst ein Liebespaar und bringen frischen Wind ins indische Kino. In dieser lockeren und sympathischen Liebeskomödie zeigen sie unter Jungregisseur Anand (SALAAM NAMASTE), dass Bollywoood das bessere Hollywood ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ranbir Kapoor (Raj) Bipasha Basu (Radhika) Deepika Padukone (Gayatri) Minissha Lamba (Mahi Pasricha/Mahi J. Singh Ahluwalia) Kunal Kapoor (Joginder Singh Ahluwalia) Hiten Paintal (Sachin) Puneet Issar (Mahis Vater) Originaltitel: Bachna Ae Haseeno Regie: Siddharth Anand Drehbuch: Devika Bhagat Kamera: Sunil Patel Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 6