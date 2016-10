KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Geronimo Stilton Die Legende von Bigmaus / Jäger des verlorenen Nagers / Heiße Nachrichten vom Nordpol / Captain Blac I, CDN 2009-2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Legende von Bigmaus: Gibt es den sagenumwobenen Bigmaus wirklich? Geronimo ist skeptisch, doch er lässt sich von seiner Verwandtschaft überreden, in das Indianerreservat in den Nordwäldern zu fliegen. Dort soll das Wesen mehrfach gesichtet worden sein. Und tatsächlich finden sich gigantische Spuren im Waldboden. Sie führen zu einem Baum, der für den dort lebenden Indianerstamm heilig ist, aber von skrupellosen Holzfällern gefällt werden soll. Können die Stiltons den Baum retten? Jäger des verlorenen Nagers: Geronimos Schwester Thea will den bekannten Abenteurer und Forscher Adam Quartermaus interviewen. Der lädt sie prompt auf eine Expedition ein. Im Amazonasgebiet will er sich auf die Suche nach einer legendären Statue begeben: dem goldenen Nager. Auch Geronimo und Benjamin dürfen an der Expedition teilnehmen. Doch als sie den Amazonas erreichen, beginnt Quartermaus einen Fehler nach dem anderen zu machen und bringt die Stiltons in eine gefährliche Lage. Ist Quartermaus nur ein Aufschneider und Betrüger, der Geronimos Fachkenntnisse nutzen will, um sich die Statue unter den Nagel zu reißen? Heiße Nachrichten vom Nordpol: Auf mysteriöse Weise schmelzen in kürzester Zeit Eisberge in der Arktis und sorgen dafür, dass der Wasserspiegel rasant ansteigt. Die Stiltons machen sich auf den Weg, um live vor Ort darüber zu berichten. Ist die globale Erwärmung schuld daran? Schnell entdeckt Geronimo, dass sein Erzfeindes Krawallo Krum hinter dem Phänomen steckt. Der hat einen bösen Plan: Er bringt die Eisberge zum Schmelzen, damit der Meeresspiegel steigt und alle Küstenstädte überflutet werden. So kann er dann seine Grundstücke in Berglage als Strandgrundstücke teuer verkaufen. Können die Stiltons ihn stoppen? Captain Blackrats Schatz: Geronimo ertrinkt wieder einmal in Arbeit. Als er mit Thea, Effeff und Benjamin für einen Artikel im Hafen nach einem Monster Ausschau hält, das dort angeblich gesichtet worden ist, entdeckt er ein Piratenschiff. Als die Stiltons an Bord gehen, um es zu untersuchen, legt das Schiff plötzlich ab. Geronimo findet heraus, dass es sich um ein Schiff handelt, das vor über vier Jahrhunderten einem Piraten namens Blackrat gehört hat. Und dieser steht kurz darauf vor ihnen und zwingt sie, ihm als neue Mannschaft zu dienen. Er ist auf der Suche nach einem Schatz. Geronimo und seine Familie sollen ihm bei der Suche helfen. Der Fluch des Bogouda-Stammes: Geht im Naturkunde-Mauseum ein afrikanischer Geist um? Geronimo will nicht darüber berichten, da er glaubt, dass es sich um einen Marketing-Gag handelt. Doch Opa Willi ahnt, dass mehr dahinter steckt. Die afrikanischen Ausstellungsstücke wurden einst von einem befreundeten Forscher gespendet. Dieser wird jedoch seit einer Expedition zum geheimnisvollen Bogouda-Stamm vermisst. Geronimo und seine Familie besuchen den Enkel des Forschers. Gibt es eine Verbindung zwischen der Geistererscheinung und seinem Verschwinden? Geronimo bleibt nichts anderes übrig, als nach Afrika zu fliegen, um mehr herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont