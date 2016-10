RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe 1001 Nacht D 2009 Untertitel Live TV Merken Seit 30 Jahren trifft Lilo ihren heimlichen Geliebten Gunther von Everdingen im Marrakesch-Urlaub. Nun möchte er die Beziehung öffentlich machen, doch Lilo fürchtet um ihren guten Ruf und will ihn loswerden. Allerdings ist das nicht so einfach, denn der ebenso charmante wie vermögende Reeder erobert die Frankfurter Society im Sturm und wird Großkunde der Rheinberg-Bank. Kleinlaut muss Lilo Markus über ihre sorgsam geheim gehaltene Affäre unterrichten. Markus glaubt, endlich ein Druckmittel gegen seine Mutter in der Hand zu haben, und setzt alles daran, die alleinige Macht in der Bank zurückzuerobern. Dass sein Schwager, der Bauunternehmer Will Stern, günstigere Kredite bei einer konkurrierenden Bank beziehen will, missfällt ihm sehr. Markus kann die Sache begradigen, doch für seinen Sohn und Juniorchef Frank, der für Wills Kredite verantwortlich ist, hat der Zwischenfall bittere Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Gerlinde Locker (Liselotte von Rheinberg) Anna Bertheau (Ariane Sailer) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Helge Peyker Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein