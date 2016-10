RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Höhenflug D 2009 Untertitel Live TV Merken Mona kommt aus den Flitterwochen direkt zu einer Aufsichtsratssitzung der Bank. Mit den Stimmrechten ihrer Mutter Lilo soll sie Markus' riskante bzw. kriminelle Machenschaften unterbinden. Gleich in ihrer ersten Sitzung blockiert sie ein ökologisch fragwürdiges Geschäft mit einem zwielichtigen finnischen Ölunternehmer. Sie weiß jedoch, dass Zahlen und Kalkulationen nicht ihre Welt sind. Um Markus wirksam kontrollieren zu können, schließt Mona daher Frieden mit ihrer Tochter Ariane, die als gelernte Bankerin fachliche Unterstützung zusichert. Insgeheim hofft Ariane, ihre Mutter so beeinflussen zu können, dass sie die Bank in den Ruin treibt; mit dem Geld ihres reichen Geliebten Will Stern könnte sie dann eine Übernahme anvisieren. Doch alle haben die Rechnung ohne Markus gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Gerlinde Locker (Liselotte von Rheinberg) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Helge Peyker Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein