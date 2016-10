ORF 1 18:00 bis 18:30 Trickserie Die Simpsons Gloria - die wahre Liebe USA 2001 Dolby Untertitel Merken Homer hat einen neuen Job: Er schreibt Zukunftsprognosen auf Zettelchen, die in Glückskeksen versteckt werden. Mr. Burns lässt sich von einer solchen Vorhersage überzeugen, dass ihm die große Liebe bevorsteht. Mit Gloria hat er seine neue Herzdame gefunden. Dabei hat er die Rechnung ohne Snake - Glorias soeben aus dem Gefängnis entflohenem Ex-Freund - gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Lance Kramer Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6