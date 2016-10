ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine neue Rolle USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Um den wachsenden Berg an Arbeit bewältigen zu können, erstellt Dr. Cox eine Liste, die genau regelt, für wen er als neuer Klinikchef ein offenes Ohr hat und wer außen vor bleibt. Als ihn J.D. bitten will, die verfrühte Entlassung eines Patienten zu verhindern, beißt er deshalb bei Cox erst einmal auf Granit. Carla hingegen darf sich über eine bevorzugte Behandlung freuen, die bei den übrigen Krankenschwestern jedoch schnell Neid und Missgunst heraufbeschwört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Dave Tennant Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6