ORF 1 12:10 bis 12:50 Jugendserie O.C., California Das Krafttier USA 2007 2016-10-21 08:45 Stereo Untertitel 16:9 Endlich beginnt Ryan um Taylor zu kämpfen. Doch es scheint zu spät. Sie will zu ihrem französischen Ex-Mann ziehen. Seth lässt sich auf das Wagnis ein, gemeinsam mit Ché auf einen spirituellen Selbstfindungstrip zu gehen. Er hofft, daraus Kraft für seine Beziehung mit Summer zu ziehen. Kaitlin kommt zu der Überzeugung, dass Will doch nicht so gut zu ihr passt wie zunächst angenommen. Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Originaltitel: The O.C. Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6