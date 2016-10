ORF 1 08:15 bis 08:40 Comedyserie Die Nanny Im Spiegel ist die Zukunft nicht immer rosarot USA 1999 Stereo Untertitel Merken Fran hat eine Methode entdeckt, schwierige Situationen zu meistern: Sie befragt einfach ihr Spiegelbild. Zu ihrer eigenen Überraschung funktioniert dieser Trick und sichert Maxwell sogar einen lukrativen Geschäftsgewinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Jennifer Reed Drehbuch: Jayne Hamil Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson

