ORF 1 00:10 bis 00:55 Krimiserie The Mentalist Die Lektion USA 2014 2016-10-19 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Jane ist nun offizieller Berater des FBI. Agent Fischer hat gleich einen neuen Fall, wo sie Patricks Unterstützung gebrauchen könnte: Ein DEA Büro wurde überfallen und alle fünf anwesenden Agenten erschossen. Die DEA vermutet, dass die Attentäter Mitglieder eines skrupellosen lokalen Drogenrings sind. Das FBI hofft nun, dass es Patrick gelingt die Identität des Drogenbosses zu entlarven und dass damit der ganze Schmuggelring ausgehoben werden kann. Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Mark Adair-Rios (Francisco "Paco" Perez) Originaltitel: The Mentalist Regie: Guy Ferland Drehbuch: Ken Woodruff, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6