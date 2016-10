ORF 1 20:35 bis 22:50 Fußball Fußball UEFA Champions League 3. Spieltag: FC Barcelona - Manchester City FC Das Spiel 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Ex-Bayern Coach Per Guardiola trifft heute mit The Citizens auf seinen Ur-Club, den FC Barcelona. Manchester City startete dieses Jahr mit einem sicheren 4:0-Sieg gegen Gladbach in die Königsklasse, am zweiten Spieltag strauchelte der Scheich-Club in Glasgow und kam nicht über ein 3:3 hinaus. Barcelona erreichte einen 7:0-Kantersieg gegen Celtic & einen glücklichen 2:1-Erfolg gegen Gladbach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Pariasek, Analyse: Herbert Prohaska, Analyse: Roman Mählich