ORF 1 18:05 bis 18:30 Trickserie Die Simpsons Ich bin bei dir, mein Sohn USA 2001 Dolby Untertitel Merken Nach einer Spritztour mit Chief Wiggums Wagen muss Bart vor das Jugendgericht. Kurz vor seinem Freispruch übernimmt eine neue Richterin den Fall. Sie erkennt, dass Homer seine Aufsichtspflicht vernachlässigt hat. Zur Strafe werden er und Bart mit einem Seil aneinandergefesselt, damit dies so schnell nicht wieder vorkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: George Meyer Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6