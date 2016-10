ORF 1 13:50 bis 14:15 Comedyserie Die Nanny Im Spiegel ist die Zukunft nicht immer rosarot USA 1999 2016-10-20 08:15 Stereo Untertitel Merken Gracie hat sich bei einer Schule für hoch Begabte beworben. Um ihre Aufnahmechancen zu erhöhen, versucht Fran die Schulleiterin mit einem Hauskonzert zu beeindrucken. Leider torpediert Maxwell ihren Auftritt, als er betrunken von einem Treffen mit seinem Schulfreund Rodney nach Hause kommt. Rodney ist mit von der Partie, denn er will Maxwell noch in einen geheimen Geschäftsplan einweihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Jennifer Reed Drehbuch: Jayne Hamil Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson