ORF 1 12:05 bis 12:50 Jugendserie O.C., California Seite USA 2007 2016-10-20 09:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Taylors Ex-Ehemann reist aus Frankreich an. Mit im Gepäck hat er einen selbst geschriebenen Roman über die erotischen Eskapaden seiner Kurzehe. Ryan ist eifersüchtig und bezweifelt, dass seine Beziehung mit Taylor eine Chance hat. Seth sucht Dr. Roberts auf, um formell um Summers Hand anzuhalten. Kaitlin verliebt sich ernsthaft in ihren Klassenkameraden Will. Inzwischen bekommt ihre Mutter Ärger mit Kirsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Willa Holland (Kaitlin Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6