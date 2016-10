ORF 1 15:40 bis 16:00 Comedyserie The Big Bang Theory Das Vegas-Weekend USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Jungs stellen fest, dass sie kaum noch an cleveren Ideen tüfteln, seitdem sie mit den Mädels zusammen sind. Also reservieren sie sich ein Wochenende, um sich endlich einmal wieder ihren ausgefallenen Einfällen zu widmen. Die Mädels unternehmen währenddessen einen Trip nach Las Vegas. Da Penny kurzfristig für ihren neuen Job büffeln muss, machen Bernadette und Amy ordentlich einen drauf - und müssen dafür ganz schön büßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12