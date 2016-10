ORF 1 13:50 bis 14:15 Comedyserie Die Nanny Sylvia liebt dich USA 1999 2016-10-19 08:05 Stereo Untertitel Merken Frans reiche Tante Frieda ist sauer, weil sie nicht auf Frans und Maxwells Hochzeit war. Sylvia hatte sie zwar eingeladen, ihr aber untersagt, etwas vorzusingen. Um sich zu rächen kauft Frieda das Haus, in dem Sylvia und Morty wohnen und wirft sie aus ihrer Wohnung. Die suchen nun leider bei Fran und Maxwell Unterschlupf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Rick Shaw Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson